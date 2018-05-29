ШТРАФЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ

Блокировка номеров абонентов сотовых операторов начнется в России с 1 июня 2018 года

Она коснется тех абонентов, кто не предоставил свои паспортные данные сотовому оператору.

Соответствующий законопроект был подписан в июле 2017 года. Об этом информирует портал «Право».

Согласно федеральному закону, купить сим-карту с 1 июня 2018 года можно будет только при предъявлении паспортных данных. Остальных абонентов операторы сотовой связи должны будут проверить и в случае отказа предоставить паспортные данные, заблокировать номера. Отмечается, что за нарушение правил предусмотрены следующие штрафы: для физического лица, действующего от имени оператора связи, – до 5 тысяч рублей, для должностного лица – до 50 тысяч рублей, для юридического лица – до 200 тысяч рублей.

Данная мера вводится с целью борьбы с телефонными мошенниками.