НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 МАЯ

Глава ЗАТО Игорь Куксин поздравил лучшего воспитателя Красноярского края

Глава Красноярской митрополии совершил Литургию в железногорском

В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Железногорские организации МП КБУ и ООО "Русский профиль" признаны лучшими

1 и 2 июня в ЗАТО пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей