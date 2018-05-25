В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

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На сессии Совета депутатов Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин отчитался о результатах деятельности за 2017 год



Глава рассказал об основных итогах социально-экономического развития, исполнении полномочий администрации, всех сферах жизнедеятельности города - каких результатов удалось достичь, и над чем работа ещё продолжается.



В 2017 году бюджет был социальной направленности, его основу составили 15 муниципальных целевых программ. Доходы составили 3,52 млрд. рублей, расходы – 3,49 млрд. Объем расходов капитального характера составил 173 млн рублей.



За отчётный период выполнен ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 9,7 км: по ул. Ленина, ул. Загородная, ул. Транзитная, ул. Красноярская. Выполнено благоустройство территории по «Ленинградскому бульвару», ремонт 73 дворов, завершен очередной этап строительства пешеходной дорожки вокруг озера. Сдано в эксплуатацию 52 индивидуальных жилых дома и одно общежитие. Установлены 30 новых кованых диванов, шесть автобусных павильонов на остановках. Продолжается работа по обновлению парка общественного транспорта: приобретено 10 новых автобусов.



Среднемесячная заработная плата по ЗАТО Железногорск (без учета организаций малого бизнеса) в прошлом году составила 45,8 тысяч рублей, что на 11,9% выше аналогичного показателя в целом по Красноярскому краю. При этом средняя заработная плата на муниципальных предприятиях составила 27,9 тысяч рублей, в бюджетной сфере - 26,8 тысяч рублей.



Глава ЗАТО подчеркнул, что одним из приоритетных направлений остается работа с населением. Количество обращений от горожан растёт, за 2017 год поступило 2 342 обращения. По инициативе Игоря Куксина в тестовом режиме запущен сайт НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ, где железногорцы могут сообщить о своей проблеме: кратко изложить суть заявки и установить метку на карте. В ближайшее время планируется создание мобильного приложения.



В конце своего доклада Глава ЗАТО отметил, что администрация города выполнила возложенные на нее полномочия, определенные федеральным и краевым законодательством.

- Считаю, что Железногорск развивается, динамика, хоть и незначительная, но есть. Она обусловлена реализацией на территории проектов Росатома, Роскосмоса, - цитирует Игоря Куксина муниципальный портал.

главы ЗАТО г. Железногорск за 2017 год

Фото: из соцсети ВКонтакте