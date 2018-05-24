ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ

В Железногорске продолжается демонтаж незаконной рекламы

До 18 июня на территории ЗАТО Железногорск будут проводиться работы по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без требуемого законодательством разрешения.

После демонтажа рекламные конструкции будут приняты подрядной организацией на ответственное хранение в течение месяца.

Для получения демонтированных рекламных конструкций владельцам рекламных конструкций необходимо:

- обратиться с заявлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск о возврате демонтированной рекламной конструкции;

- подтвердить право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией;

- перечислить в бюджет ЗАТО Железногорск стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.

Рекламные конструкции, не востребованные владельцами до 18 июля 2018 года, подлежат уничтожению.