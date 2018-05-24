ИРИНА, С ПОБЕДОЙ!

Воспитателем года в Красноярском крае стала инструктор по физической культуре из Железногорска

В крае подвели итоги регионального профессионального конкурса "Воспитатель года". Абсолютным победителем стала Ирина Ефимова, инструктор по физической культуре детского сада №72 "Дельфиненок". Лучшему воспитателю года вручили сертификат на получение премии в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс проходил с 3 апреля по 23 мая. Было подано 34 заявки от педагогов дошкольного образования из детских садов Красноярского края, среди них 31 воспитатель, два инструктора по физической культуре и один музыкальный руководитель.

Участники продемонстрировали умение проектировать и проводить занятия с детьми по робототехнике, выразительно читать художественное произведение и беседовать о прочитанной книге, оформлять информационно-демонстрационный стенд в соответствии с возрастными особенностями детей, а также подготовили творческую презентацию по заданной теме и провели мастер-классы по работе с детьми,

По итогам всех испытаний в финал вышли 20 человек. Десять финалистов получили премии по 50 тысяч рублей и серебряные значки победителей.

Ирина Ефимова примет участие во Всероссийском конкурсе "Воспитатель года России-2018", который пройдет в ноябре в Орле.

Фото из соцсетей