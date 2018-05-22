НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 МАЯ

Боксёры ДЮСШ «Юность» завоевали три золотые медали на Открытом краевом турнире

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В четверг, 24 мая, гостем программы «КСТАТИ» станет и.о.председателя Совета

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ

В Железногорске прошла приёмка квартир для детей-сирот

ЕСТЬ ДОМ!

В Красноярском крае начался приём заявок на участие в летнем лагере ТИМ "Юниор"