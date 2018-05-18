С ПОБЕДОЙ, "ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА"!

15 мая в Москве подвели итоги Второго Всероссийского конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь»

Железногорский коллектив «Зеленая лампа» вышел в финал престижного конкурса и был удостоен звания лауреата в номинации «Ансамбль».

В этом году на конкурс бардовской песни было подано 378 заявок из разных регионов России.

Торжественная церемония вручения наград прошла на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Бардовский ансамбль "Зеленая лампа" уже много лет занимается песенным творчеством во Дворце Культуры. Руководит самодеятельным коллективом хормейстер Наталья Венина. Поздравляем артистов с победой и желаем дальнейших успехов!

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