НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ
16.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Горожане смогут сообщить о своей проблеме на новом портале Железногорска
С 15 мая начал действовать новый Интернет-проект Наш Железногорск , который появился по инициативе главы ЗАТО Игоря Куксина.
Проект "Наш Железногорск" дает горожанам возможность принять участие в управлении жизнью города.
Ожидается, что благодаря порталу НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ городские структуры смогут более оперативно реагировать на проблемы, обозначенные местным населением.
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Горожанам предложено оценить новый ресурс, все предложения будут рассмотрены и учтены специалистами.
Давайте сделаем наш Железногорск еще лучше!
Фото: сайт нашжелезногорск.рф
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