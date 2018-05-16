НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ

Горожане смогут сообщить о своей проблеме на новом портале Железногорска



С 15 мая начал действовать новый Интернет-проект Наш Железногорск , который появился по инициативе главы ЗАТО Игоря Куксина.

Проект "Наш Железногорск" дает горожанам возможность принять участие в управлении жизнью города.

Ожидается, что благодаря порталу НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ городские структуры смогут более оперативно реагировать на проблемы, обозначенные местным населением.

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Горожанам предложено оценить новый ресурс, все предложения будут рассмотрены и учтены специалистами.

Давайте сделаем наш Железногорск еще лучше!

Фото: сайт нашжелезногорск.рф