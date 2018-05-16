Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
16.05.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте 17 мая в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ

ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ
16.05.18 | Главные темы / Происшествия
39-летний пьяный железногорец несколько часов терроризировал город
НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ

НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ
16.05.18 | Главные темы / Cобытия
Горожане смогут сообщить о своей проблеме на новом портале Железногорска
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
16.05.18 | Главные темы / Cобытия
19 мая в городском парке пройдет субботник "Все на ПАРКовку!"
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 МАЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 МАЯ
16.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 МАЯ

НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ

16.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

Горожане смогут сообщить о своей проблеме на новом портале Железногорска

С 15 мая начал действовать новый Интернет-проект Наш Железногорск , который появился по инициативе главы ЗАТО Игоря Куксина.

Проект "Наш Железногорск" дает горожанам возможность принять участие в управлении жизнью города. 

Ожидается, что благодаря порталу НАШЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ городские структуры смогут более оперативно реагировать на проблемы, обозначенные местным населением. 

В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Горожанам предложено оценить новый ресурс, все предложения будут рассмотрены и учтены специалистами.

Давайте сделаем наш Железногорск еще лучше!

Фото: сайт нашжелезногорск.рф



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НА БЛАГО ГОРОДА

НА БЛАГО ГОРОДА
18 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцев приглашают принять участие в общественном обсуждении муниципальной программы
ОЦЕНИ РАБОТУ ВЛАСТИ

ОЦЕНИ РАБОТУ ВЛАСТИ
21 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Интернет-пользователям предложили оценить работу муниципальной и государственной власти
ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД
17 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Давайте вместе сделаем наш город еще красивей!
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
18 марта 2014 | Раздел: Cобытия
••• На сайте администрации ЗАТО появился раздел «Наш Железногорск. Общественный контроль»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

САЛАТ ОТ КБУ ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОД, БЕЗ ПАНИКИ! ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ! ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Май 2018 (51)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Декабрь 2017 (132)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".