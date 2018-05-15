В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

В Железногорске протестировали велосипедистов на знание правил дорожной безопасности

У оживленных перекрестков начальник ГИБДД Дмитрий Калинин провел тестирование велосипедистов на знание правил дорожной безопасности, которыми водители велотранспорта должны руководствоваться при ежедневных поездках.

Автополицейские обращали на особенно важные для безопасности водителей двухколесной техники моменты: очередность проезда перекрестков, движение во дворовых территориях, жесты, информирующие автомобилистов и пешеходов о маневрах, размещение световозвращающих элементов и световых приборов на велосипедах.

Весной на городские улицы выехали сотни велосипедистов разного возраста. Для формирования устойчивых навыков безаварийного стиля вождения участники акции несколько раз перешли проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск