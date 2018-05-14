В РАМКАХ КОНТРАКТА
14.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске стартовал ямочный дорожный ремонт
Сегодня, 14 мая, к выполнению ямочного ремонта приступила подрядная организация ООО «ПК ДСУ».
Об этом сообщил главный специалист Управления городского хозяйства Владимир Черных.
- Вчера подрядная организация завезла технику, - сказал Владимир Черных. – Пока работает одна бригада, подрядчик обещает вывести вторую бригаду. В рамках контракта подрядчик выполнит ремонт 22 800 кв.метров дорожного покрытия.
Ямочный ремонт стартовал в районе площади Победы, далее - на Ленинградском проспекте. Вторая бригада приступит к работе на ул. 60 лет ВЛКСМ.
- Планируем проводить работу таким образом, чтобы открытые ямы не стояли более суток, а сразу было асфальтирование, - отметил специалист УГХ. – Главное, чтобы погода позволила.
В ходе конкурсных процедур образовалась экономия в размере 13 млн рублей. На эту сумму будет объявлен дополнительный аукцион, сообщает муниципальный портал. Ремонтные работы на территории ЗАТО завершатся к 1 сентября.
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