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КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ
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КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

11.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Галина Процкая

В ПАО «Красноярскэнергосбыт» стартовал масштабный донорский марафон «Энергия жизни», организованный совместно с Красноярским краевым центром крови № 1

Первыми участие в традиционной акции приняли 54 сотрудника компании из Красноярска, Железногорска, Дивногорска, поселка Большая Мурта, которые пополнили краевой банк крови более чем на 24 литра.

Марафон охватит все отделения и участки энергосбытовой компании, где есть возможность организовать работу донорских бригад. График сдачи крови формируется в зависимости от маршрута передвижения выездных бригад Красноярского краевого центра крови № 1. В крупных городах донация проходит непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах сотрудники сдают кровь в поликлиниках и мобильных комплексах.

Фото: ПАО "Красноярскэнергосбыт"



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