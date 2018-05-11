КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

В ПАО «Красноярскэнергосбыт» стартовал масштабный донорский марафон «Энергия жизни», организованный совместно с Красноярским краевым центром крови № 1

Первыми участие в традиционной акции приняли 54 сотрудника компании из Красноярска, Железногорска, Дивногорска, поселка Большая Мурта, которые пополнили краевой банк крови более чем на 24 литра.

Марафон охватит все отделения и участки энергосбытовой компании, где есть возможность организовать работу донорских бригад. График сдачи крови формируется в зависимости от маршрута передвижения выездных бригад Красноярского краевого центра крови № 1. В крупных городах донация проходит непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах сотрудники сдают кровь в поликлиниках и мобильных комплексах.

Фото: ПАО "Красноярскэнергосбыт"