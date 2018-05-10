НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"

На «Столбах» для жителей Красноярского края пройдут бесплатные экскурсии

По информации сотрудников туристско-информационного центра «Столбы», бесплатные экскурсии пройдут по экологическим тропам и маршрутам заповедника.

12 мая туристы смогут пройти по «Маршруту № 1» и познакомиться с традициями скалолазания.

13 мая состоится экскурсия до скалы Ермак. 20 мая посетители пройдут по Лалетинским местам. На 27 мая намечена экскурсия «Скала Второй Столб».

Всем желающим принять участие в увлекательном отдыхе необходимо предварительно записаться по телефону: 8 906 911 6139.

Фото: numach.livejournal.com