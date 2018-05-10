НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"
10.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
На «Столбах» для жителей Красноярского края пройдут бесплатные экскурсии
По информации сотрудников туристско-информационного центра «Столбы», бесплатные экскурсии пройдут по экологическим тропам и маршрутам заповедника.
12 мая туристы смогут пройти по «Маршруту № 1» и познакомиться с традициями скалолазания.
13 мая состоится экскурсия до скалы Ермак. 20 мая посетители пройдут по Лалетинским местам. На 27 мая намечена экскурсия «Скала Второй Столб».
Всем желающим принять участие в увлекательном отдыхе необходимо предварительно записаться по телефону: 8 906 911 6139.
Фото: numach.livejournal.com
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