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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"
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10.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

На «Столбах» для жителей Красноярского края пройдут бесплатные экскурсии

По информации сотрудников туристско-информационного центра «Столбы», бесплатные экскурсии пройдут по экологическим тропам и маршрутам заповедника.

12 мая туристы смогут пройти по «Маршруту № 1» и познакомиться с традициями скалолазания.

13 мая состоится экскурсия до скалы Ермак. 20 мая посетители пройдут по Лалетинским местам. На 27 мая намечена экскурсия «Скала Второй Столб».

Всем желающим принять участие в увлекательном отдыхе необходимо предварительно записаться по телефону: 8 906 911 6139.
Фото: numach.livejournal.com



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