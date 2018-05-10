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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ
10.05.18 | Главные темы / Cобытия
Более 160 полицейских несли службу по охране общественного порядка во время
ПОБЕДА НА МАРШЕ

ПОБЕДА НА МАРШЕ
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В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине
С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!
09.05.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днем Победы

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 МАЯ

10.05.18 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая



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