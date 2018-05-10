Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"
10.05.18 | Главные темы / Cобытия
На «Столбах» для жителей Красноярского края пройдут бесплатные туристические
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
10.05.18 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае принят Порядок проведения надзора и контроля за приемом на
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ
10.05.18 | Главные темы / Cобытия
Более 160 полицейских несли службу по охране общественного порядка во время
ПОБЕДА НА МАРШЕ

ПОБЕДА НА МАРШЕ
09.05.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине
С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!
09.05.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Игоря Куксина с Днем Победы

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ

10.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

Более 160 полицейских несли службу по охране общественного порядка во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы

9 мая на территории Железногорска и в поселке Подгорном прошли массовые мероприятия, в которых приняли участие около 6 тысяч человек. Вместе с полицией безопасность горожан обеспечивали представители  частных охранных предприятий, добровольной народной дружины «Витязи» и сотрудники Росгвардии.

Места проведения праздничных мероприятий обследовались кинологом с собакой. Инспекторы Госавтоинспекции обеспечили безопасность на дорогах.

В ходе празднования 73-ей годовщины со Дня Победы групповых нарушений общественного порядка, преступлений не допущено. Оперативная обстановка находилась под постоянным контролем сотрудников МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗАСТУПИЛИ НА ПОСТ

ЗАСТУПИЛИ НА ПОСТ
31 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники железногорской полиции обеспечат безопасность празднования Дня знаний
ВСЕ ПОД НАДЗОРОМ

ВСЕ ПОД НАДЗОРОМ
31 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Для охраны общественного порядка на Дне города было задействовано 130 сотрудников полиции
ПРАЗДНИК ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРАЗДНИК ПОД КОНТРОЛЕМ
12 мая 2015 | Раздел: Cобытия
Около 400 полицейских обеспечивали общественную безопасность во время праздничных мероприятий
ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
1 января 2014 | Раздел: Cобытия
••• Более 100 полицейских и сотрудников частных охранных предприятий обеспечивали правопорядок на улицах города в новогоднюю ночь

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ САЛАТ ОТ КБУ ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОД, БЕЗ ПАНИКИ! ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Май 2018 (29)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Декабрь 2017 (132)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".