БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИЛИ

Более 160 полицейских несли службу по охране общественного порядка во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы

9 мая на территории Железногорска и в поселке Подгорном прошли массовые мероприятия, в которых приняли участие около 6 тысяч человек. Вместе с полицией безопасность горожан обеспечивали представители частных охранных предприятий, добровольной народной дружины «Витязи» и сотрудники Росгвардии.

Места проведения праздничных мероприятий обследовались кинологом с собакой. Инспекторы Госавтоинспекции обеспечили безопасность на дорогах.

В ходе празднования 73-ей годовщины со Дня Победы групповых нарушений общественного порядка, преступлений не допущено. Оперативная обстановка находилась под постоянным контролем сотрудников МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск