ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

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08.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Победительницей регионального отбора участников X Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids - 2018» стала Диана Киреева - шестиклассница 96-й гимназии

Мероприятие было организовано ГХК. Второй год подряд в нем участвовали не только дети работников атомных предприятий России, но и школьники из городов присутствия предприятий Росатома от 11 до 16 лет – Железногорска и Зеленогорска, всего 27 человек. 

По результатам регионального отбора в проект «NucKids» получила приглашение Диана Киреева – единственная от Красноярского края.

Диана Киреева - вокалистка студии «Берег детства», лауреат многих конкурсов. С трех лет занимается английским, учится в ДШИ по классу фортепиано, играет в ТЮЗе. Участвовала в постановке мюзикла с детьми из Великобритании. В театре оперетты Диана вышла на сцену в мюзикле «Алые паруса» в роли маленькой Ассоль и получила «Хрустальную маску» на краевом фестивале «Театральная весна». 

Впереди у юной актрисы большая и увлекательная работа в проекте «NucKids» - участие в постановке мюзикла. Будущих артистов пригласят сначала в Москву, после чего всей командой они поедут в Венгрию, где и состоится постановочно-репетиционная сессия. Далее – гастрольный тур по городам России и зарубежья. 

по информации паблика ГХК
фото с педагогом Николаем Левашевым со страницы Дианы. 



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