С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ

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07.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался совершить угон
Инспекторами патрульно-постовой службы был задержан железногорец, который проник в чужой автомобиль.

В ночь с пятницы на субботу в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный пытался угнать его автомобиль «Тойота», припаркованный во дворе дома.

Сотрудники полиции установили, что около 3 часов ночи сработала сигнализация иномарки. Один из жителей дома вышел во двор и обнаружил, что в салоне «Тойоты» находится нетрезвый молодой человек, который не является владельцем машины и объяснить свои действия не может. Он сообщил, что вызовет полицию, после чего злоумышленник скрылся. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его.

Свою вину 22-летний местный житель признал. Пояснил, что желание угнать автомобиль появилось после распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем (угон)». Ранее не судимому мужчина грозит наказание до 3,5 лет лишения свободы.

по информации МУ МВД России по Железногорску



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