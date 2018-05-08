МАРАФОНЕЦ СО СТАЖЕМ

Железногорец Валентин Кудымов пробежал 101-й марафон в Ростове-на-Дону

Не так давно сибирский марафонец побил рекорд в сто марафонов, но не смог остановиться на достигнутом спортивном рекорде.

"Было 28 градусов тепла. Круг – идеально ровные 6 км, 7 кругов. Не люблю такие трассы, не расслабиться. Загорел, пока бежал свой 101-й марафон. Немного не хватило энергии, около полутора километров шёл пешком, - цитирует пресс-служба Красспорта слова Кудымова.

В итоге - в своей возрастной группе 60-69 лет Валентин Кудымов занял 2 место с результатом 4 часа 14 минут.

Фото: kraysport.ru