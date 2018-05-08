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РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ!

07.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

ГХК ПОЗДРАВИТ ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

В канун всенародного праздника в Совете ветеранов ГХК рассказали о том, как предприятие будет поздравлять ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 73-й годовщиной Великой Победы. 

Сегодня представители подразделений ГХК посетят на дому 54 ветерана, которые сражались за Родину в боях и помогали фронту в тылу. Каждому будет вручён подарок, корзина цветов и поздравительная открытка. 

8 мая Совет ветеранов ГХК проведёт торжественное собрание и праздник в Северном зале предприятия. Его участниками станут 40 ветеранов. Активную помощь при подготовке и проведении торжеств оказывают руководство комбината, ППО ГХК, молодёжная организация, социальный отдел и другие службы предприятия.


Фото из архива «Вестника ГХК»



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