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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
04.05.18 | Главные темы / Cобытия
В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Железногорске пройдут праздничные
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВПЕРЕДИ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВПЕРЕДИ!
04.05.18 | Главные темы / Cобытия
В День Победы жители Железногорска пройдут в колонне «Бессмертного полка»
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 3 мая

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 3 мая
04.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В программе "КСТАТИ" - директор МП КБУ Николай Пасечкин
ГОРОДСКАЯ УБОРКА

ГОРОДСКАЯ УБОРКА
04.05.18 | Главные темы / Cобытия
Почти 2000 железногорцев приняли участие в городских субботниках
ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
03.05.18 | Главные темы / Cобытия
Приглашаем на весеннюю ярмарку

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 3 мая

04.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая



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