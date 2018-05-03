КОМФОРТНАЯ СРЕДА
03.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске отремонтируют 67 дворов
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год был запланирован ремонт в 64 дворах.
На прошлой неделе завершились первые конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. За счет сэкономленных в ходе аукциона средств дополнительно отремонтируют еще три двора:
- ул. Ленина, 16;
- ул. 60 лет ВЛКСМ, 4;
- ул. 60 лет ВЛКСМ, 64.
В части дворов помимо ремонта асфальтового покрытия будут установлены скамейки, урны, а также выполнено электроосвещение.
Напомним, в 2017 году был проведён ремонт 73 дворов в Железногорске и посёлке Подгорный.
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