КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В Железногорске отремонтируют 67 дворов

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год был запланирован ремонт в 64 дворах.



На прошлой неделе завершились первые конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. За счет сэкономленных в ходе аукциона средств дополнительно отремонтируют еще три двора:

- ул. Ленина, 16;

- ул. 60 лет ВЛКСМ, 4;

- ул. 60 лет ВЛКСМ, 64.



В части дворов помимо ремонта асфальтового покрытия будут установлены скамейки, урны, а также выполнено электроосвещение.



Напомним, в 2017 году был проведён ремонт 73 дворов в Железногорске и посёлке Подгорный.