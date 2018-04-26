УБЕРЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ!

В Железногорске продолжается весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению. 28 апреля на Ленинградском проспекте пройдет экологический субботник



На уборку "Ленинградского бульвара" от Центра досуга в сторону моста выйдут сотрудники учреждения культуры и ДЮСШ "Смена".



Вторая группа активистов проведет уборку на участке "народной дорожки" от Собора Михаила Архангела до моста по ул.60 лет ВЛКСМ. В субботнике примут участие прихожане, ученики экологического отряда ДЭБЦ, партия "Единая Россия", сотрудники муниципальных предприятий.



К участию приглашаются все желающие. Экологический субботник начнется в 16-00 на площадке у Центра досуга и на парковке у Собора.