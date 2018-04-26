УБЕРЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ!
26.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске продолжается весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению. 28 апреля на Ленинградском проспекте пройдет экологический субботник
На уборку "Ленинградского бульвара" от Центра досуга в сторону моста выйдут сотрудники учреждения культуры и ДЮСШ "Смена".
Вторая группа активистов проведет уборку на участке "народной дорожки" от Собора Михаила Архангела до моста по ул.60 лет ВЛКСМ. В субботнике примут участие прихожане, ученики экологического отряда ДЭБЦ, партия "Единая Россия", сотрудники муниципальных предприятий.
К участию приглашаются все желающие. Экологический субботник начнется в 16-00 на площадке у Центра досуга и на парковке у Собора.
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