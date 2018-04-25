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НА КУБКЕ КРАСНОЯРСКА

25.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 15 | Автор: Галина Процкая

Железногорцы завоевали медали на Кубке Красноярска по конному спорту

На ипподроме «Мустанг» в поселке Емельяново состоялся I этап Кубка города Красноярска по конному спорту. 

Два года подряд многоэтапные соревнования проходили под эгидой региональной федерации конного спорта и были исключительно для любителей. С 2018 года муниципальный турнир приобрел новое имя «Кубок города Красноярска».

Школа верховой езды "Лошадка" добилась отличных спортивных результатов. Впервые команда принимала участие в количестве 12 человек. Для некоторых всадников и лошадей это были первые выездные состязания, что не помешало за два соревновательных дня завоевать четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших побед!

фото ВКонтакте Школа верховой езды Лошадка



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