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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

24.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая

Подведены итоги аукционов по ямочному дорожному ремонту
Об этом сегодня сообщил главный специалист Управления городского хозяйства Владимир Черных:

- Проведены аукционы по проведению локального ремонта асфальтобетонного покрытия. Победитель конкурса ООО «ПК ДСУ», которое проводило ремонт и в прошлом году, приступит к работе после 9 мая. Планируется, что подрядчик выполнит ремонт 22 800 кв.метров дорожного покрытия.

После майских праздников на выполнение ремонтных работ выйдут сразу две бригады. Одна бригада будет проводить работы на Ленинградском проспекте, ул. 60 лет ВЛКСМ, на Юбилейном проезде и проезде Мира. Вторая бригада приступит к работе на ул. Восточной, Саянской, Кирова и далее - в старой черте города.
- В ходе конкурса образовалась экономия в размере 13 млн рублей, - отметил Владимир Черных - На эту сумму будет объявлен дополнительный аукцион, сейчас готовится документация. В рамках нового конкурса планируется проведение ремонта 11 000 кв.метров.

В настоящее время наиболее опасные участки дорог ремонтирует МП «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального заказа.
На проведение ямочного ремонта в этом году из местного бюджета выделено 25 млн 171 тыс. рублей.

источник: муниципальный портал



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 20:39 | Статус: | Автор: Сан4о , Группа: Гости

Как по решету едешь

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