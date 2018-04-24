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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
24.04.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске подведены итоги аукционов по ямочному дорожному ремонту
ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ
24.04.18 | Главные темы / Cобытия
Для воспитанников детского дома провели экскурсию в редакции Свежего
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
24.04.18 | Главные темы / Cобытия
Паблики ГХК в социальных сетях получили «Звезду» X Всероссийского конкурса
БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА
24.04.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Финал шоу «Бриллиантовая невеста Железногорска» пройдет во Дворце культуры 28
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 АПРЕЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 АПРЕЛЯ
24.04.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 АПРЕЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 АПРЕЛЯ

24.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая



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