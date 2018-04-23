ТРАГЕДИЯ НА ОЗЕРЕ

В воскресенье вечером в районе Ленинградского, 153 из городского озера выловили тело 55-летнего рыбака

По словам очевидцев, мужчина вышел на лед, чтобы порыбачить, но провалился в воду примерно в 100 метрах от берега. Он сумел выбраться на лед, но выползти на сушу не смог. Подойти к нему ни у кого не получалось — люди сразу оказывались в воде и возвращались.

Артем, очевидец:

"Он провалился под лед на наших глазах. Мы всей компанией вызывали 112. Нам отвечали — вызов передан, ждите. Мы обзванивали все номера „Спасательной станции“, но отвечал автоответчик. Мы простояли на берегу более двух часов, но кроме полиции и скорой помощи никто не приехал, по итогу и они уехали, так как так же не могли ничем помочь"

По словам очевидцев происшествия, мужчина боролся за жизнь в ледяной воде больше часа. Ему пытались помочь жители соседнего дома.

Андрей, очевидец:

"Они накачали матрац и полезли туда, пытаясь спасти, потому что все поняли, что нет смысла ждать спасательных служб. В итоге, матрац прокололи и сами начали тонуть. Один вылез, буквально по пояс, потом закинул эту плюшку на веревке и вытащил второго. Как сказали ребята - 20 минут в воде и они не чувствовали конечностей.

По словам родственников, 55-летний мужчина был очень жизнелюбивым человеком. В этом году вышел на пенсию, работал на ГХК. Рыбачил на озере много лет. Уходя из дома, пообещал родным последний раз в этом сезоне порыбачить… С собой всегда имел спасательный жилет и другие спецсредства, но в воскресенье выбраться из воды они ему не помогли. В подобной ситуации, говорят медики, шансы на спасение равны нулю.

На место трагедии краевой отряд спасателей прибыл лишь спустя 2 часа. Разрубая лед веслами и лодкой, до места трагедии добирались практически еще час. Быстрее, говорят, было просто невозможно. Специалисты знают, что пройти через "игольчатый лед" без спецсредств довольно сложно. Другой вопрос, почему спасатели приехали только через два часа после сообщения?

В Железногорске спасательной бригады нет. Есть отряд матросов спасительной станции для оказания помощи терпящим бедствие на воде. Их полномочия наступают с 1 июня, а завершаются 31 августа.

За выходные из городского озера сотрудники спасательной станции вытащили 6 человек. Пять рыбаков спасли, один - скончался в воде.

Сегодня глава Железногорска Игорь Куксин собрал совещание, на котором обсуждался вопрос круглогодичного спасения людей на воде.

По нашей информации, даже сегодня с городского озера матросы буквально выгнали двух рыбаков.

Фото: vk.com/localtime26