ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ!
19.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина
Управление физической культуры и спорта Железногорска объявляет конкурс болельщиков
Горожанам предлагают поддержать местных хоккеистов. Турнир XII зимних спортивных игр среди городских округов края пройдёт в Подгорном в ледовом дворце «Факел» с 22 по 25 февраля.
От групп поддержки ждут оригинальные плакаты, кричалки, боевые кличи… Авторам лучших «поддерживающих инициатив» вручат призы – сертификаты от магазина «Спортмастер» и поощрительные бонусы.
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