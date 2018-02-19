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ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ!

19.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина

Управление физической культуры и спорта Железногорска объявляет конкурс болельщиков

Горожанам предлагают поддержать местных хоккеистов. Турнир XII зимних спортивных игр среди городских округов края пройдёт в Подгорном в ледовом дворце «Факел» с 22 по 25 февраля. 

От групп поддержки ждут оригинальные плакаты, кричалки, боевые кличи… Авторам лучших «поддерживающих инициатив» вручат призы – сертификаты от магазина «Спортмастер» и поощрительные бонусы.



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