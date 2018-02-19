ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ!

Управление физической культуры и спорта Железногорска объявляет конкурс болельщиков

Горожанам предлагают поддержать местных хоккеистов. Турнир XII зимних спортивных игр среди городских округов края пройдёт в Подгорном в ледовом дворце «Факел» с 22 по 25 февраля.



От групп поддержки ждут оригинальные плакаты, кричалки, боевые кличи… Авторам лучших «поддерживающих инициатив» вручат призы – сертификаты от магазина «Спортмастер» и поощрительные бонусы.