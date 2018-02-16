ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ

17 февраля в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка



Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 17 февраля с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».



Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- охлажденная курица;

- рыба свежая, соленая, копченая;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- соленые и сушеные грибы;

- лесная ягода, орехи.



Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты