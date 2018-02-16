ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ
16.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина
17 февраля в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 17 февраля с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
8 декабря 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия9 ДЕКАБРЯ на "Аллее звёзд" пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
11 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия12 ноября в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
30 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия3 февраля в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
25 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия30 сентября на площади "Ракушка" пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сан4о, в новости: КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
Галина Процкая, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Горожанин, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Олег, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
МП ГТС, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"
Cан4о, в новости: АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"