КУБОК ИМЕНИ РЕШЕТНИКОВА
С 22 по 24 февраля в с/к «Радуга» пройдет ежегодный открытый Кубок ГХК памяти мастера спорта СССР по плаванию В.Н. Решетникова
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Железногорска, Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Зеленогорска, Омска и Новосибирска, в числе которых мастера спорта, мастера спорта международного класса, участники олимпийских игр.
Спортсменам предстоит выявить сильнейших в десяти возрастных группах на спринтерских дистанциях.
Программа соревнований:
22 февраля (для сотрудников ГХК)
18.00 - разминка
18.20 - парад открытия соревнований
18.30 - старт. Спринтерская гонка
23 февраля
12.00 - разминка
12.45 - старт. Спринтерская гонка
Эстафета 4х50 в/ст смешанная(микс).
Церемония награждения.
24 февраля
11.00 разминка
11.45 Парад открытия соревнований
12.15 старт. Спринтерская гонка
Эстафетное плавание 4х25м в/ст., (100-159 лет, старше 160 лет) мужчины, женщины
Эстафетное плавание 4х25м компл., (100-159 лет, старше 160 лет) мужчины, женщины
Технические заявки для участия в соревнованиях принимаются до 17 февраля 2018 г.
Заявки направлять на электронную почту katze-pon-tigra@yandex.ru главному судье соревнований Пономаревой Татьяне Николаевне.