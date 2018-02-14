КУБОК ИМЕНИ РЕШЕТНИКОВА

С 22 по 24 февраля в с/к «Радуга» пройдет ежегодный открытый Кубок ГХК памяти мастера спорта СССР по плаванию В.Н. Решетникова

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Железногорска, Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Зеленогорска, Омска и Новосибирска, в числе которых мастера спорта, мастера спорта международного класса, участники олимпийских игр.

Спортсменам предстоит выявить сильнейших в десяти возрастных группах на спринтерских дистанциях.

Программа соревнований:

22 февраля (для сотрудников ГХК)

18.00 - разминка

18.20 - парад открытия соревнований

18.30 - старт. Спринтерская гонка

23 февраля

12.00 - разминка

12.45 - старт. Спринтерская гонка

Эстафета 4х50 в/ст смешанная(микс).

Церемония награждения.

24 февраля

11.00 разминка

11.45 Парад открытия соревнований

12.15 старт. Спринтерская гонка

Эстафетное плавание 4х25м в/ст., (100-159 лет, старше 160 лет) мужчины, женщины

Эстафетное плавание 4х25м компл., (100-159 лет, старше 160 лет) мужчины, женщины

Технические заявки для участия в соревнованиях принимаются до 17 февраля 2018 г.

Заявки направлять на электронную почту katze-pon-tigra@yandex.ru главному судье соревнований Пономаревой Татьяне Николаевне.