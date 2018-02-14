УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ

В Красноярском крае объявлен конкурс на разработку эскизного проекта памятника народному артисту РФ Дмитрию Хворостовскому

Прием заявок продлится до 6 апреля.

В конкурсе могут принять участие проектные организации, творческие коллективы, дипломированные архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы. В жюри вошли представители профессиональных творческих союзов, специалисты в области изобразительного искусства и культуры.

Победителя выберут до 20 апреля 2018 года.

Памятник планируется установить на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на порталах министерства культуры Красноярского края и краевого Дома искусств. Дополнительная информация для СМИ по телефону +7(391)211-05-27, пресс-служба министерства культуры края.

фото yamoskva.com