РЕШЕТНЕВЦЫ В СИНГАПУРЕ

«ИСС» представляет развёрнутую экспозицию на выставке в Сингапуре

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» принимает участие в работе международной выставки авиакосмической промышленности Singapore Airshow 2018.

Азиатско-Тихоокеанский регион, ключевым событием которого является выставка Singapore Airshow, – перспективный и быстрорастущий рынок спутниковых технологий. С целью развития бизнеса и продвижения создаваемой продукции сибирское спутникостроительное предприятие развернуло на выставке масштабную экспозицию. Она демонстрирует возможности и многолетний опыт предприятия в создании космических аппаратов прикладного назначения. Специалисты и посетители салона могут ознакомиться с основными направлениями деятельности компании «ИСС» на примере космических аппаратов связи – «Экспресс-АМ5» и «Гонец-М», навигации – «Глонасс-К» и ретрансляции – «Луч-5А», макеты которых представлены на стенде фирмы.

В рамках работы на крупнейшем в Азии авиационно-космическом форуме Singapore Airshow делегация АО «ИСС» во главе с генеральным директором Николаем Тестоедовым планирует провести ряд встреч с представителями компаний-операторов спутниковой связи Азиатско-Тихоокеанского региона и зарубежных производителей космической техники.

источник: www.iss-reshetnev.ru

фото: www.singaporeairshow.com