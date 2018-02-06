НЕ ЗАМЕТИЛ ГРЕЙДЕР

В Железногорске автомобиль аварийных комиссаров столкнулся с уборочным грейдером

ДТП произошло сегодня в 8 утра в районе торгового центра «Сибирский городок». Грейдер чистил дорогу по Ленинградскому проспекту в сторону Курчатова по полосе встречного движения, когда в него въехал ВАЗ- 2107.

В легковушке были водитель и пассажирка. Они с травмами доставлены в КБ-51. Водитель грейдера не пострадал.

По словам очевидцев, уборка дорог проводилась со всеми мерами безопасности. По факту проводится проверка.