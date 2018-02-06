ДОРОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

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06.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Наталья Кокорина

Управление капитального строительства готовится объявить конкурс на ремонт дорог на проспекте Курчатова и на улице Советская

Советскую отремонтируют полностью, с заменой асфальта и бордюрного камня. Курчатова откапиталят до площади Победы.

Из бюджета на ремонт двух улиц выделено более 60 миллионов рублей. 45 – на Курчатова и 18 – на Советскую. По итогам аукционов планируют власти, будет экономия. Графики перекрытий улиц этим летом, уточнят позже.

Ремонты этого года, отметил Юрий Лутушкин, продолжит начатый несколько лет назад план по восстановлению городских дорог. Сделана трасса от первого КПП, Красноярская. С Транзитной в прошлом году дошли до Ленина, и сейчас ориентир – проспект  Курчатова. На ямочный ремонт  в этом году заложено около 30 миллионов рублей.



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