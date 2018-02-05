ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

Президент страны приедет в Красноярск 7 февраля

Президент России Владимир Путин посетит Красноярск 7 февраля. Эту дату называют СМИ, а также источники в правительстве Красноярского края. Как пояснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, визиты главы государства можно рассматривать как проверку первых результатов работы врио губернаторов. О том, приедет ли Путин в Железногорск пока не сообщается.