ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
05.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 68 | Автор: Наталья Кокорина
Президент страны приедет в Красноярск 7 февраля
Президент России Владимир Путин посетит Красноярск 7 февраля. Эту дату называют СМИ, а также источники в правительстве Красноярского края. Как пояснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, визиты главы государства можно рассматривать как проверку первых результатов работы врио губернаторов. О том, приедет ли Путин в Железногорск пока не сообщается.
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