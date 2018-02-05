ШКОЛА МАСТЕРСТВА

В Железногорске завершился чемпионат города по классическим шахматам

Первое место заняла женский мастер FIDE Ольга Петрухина (7,5 очков из 9). Второе-четвертое места, набрав по 7 очков, поделили между собой три участника. По коэффициенту Бухгольца вторым оказался международный мастер Денис Петрухин, третьим - международный мастер Дмитрий Шмаков, на четвертом месте сильнейший из юношей города – КМС Данил Шаститко.

Напомним, всего в соревнованиях участвовали 22 спортсмена. Чемпион определялся по результатам 9-ти туров по швейцарской системе. Наибольшее представительство шахматистов - работники АО «ИСС» (8 участников).

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



