ШКОЛА МАСТЕРСТВА

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04.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске завершился чемпионат города по классическим шахматам

Первое место заняла женский мастер FIDE Ольга Петрухина (7,5 очков из 9). Второе-четвертое места, набрав по 7 очков, поделили между собой три участника. По коэффициенту Бухгольца вторым оказался международный мастер Денис Петрухин, третьим - международный мастер Дмитрий Шмаков, на четвертом месте сильнейший из юношей города – КМС Данил Шаститко.

Напомним, всего в соревнованиях участвовали 22 спортсмена. Чемпион определялся по результатам 9-ти туров по швейцарской системе. Наибольшее представительство шахматистов - работники АО «ИСС» (8 участников).

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск




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