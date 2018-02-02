ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

В Железногорске продолжается первенство города по классическим шахматам среди юношей и девушек

В соревнованиях участвуют больше 40 учащихся общеобразовательных учреждений. Игры проходят в шахматном клубе ДЮСШ «Смена».

После шести туров впереди со стопроцентным результатом (6 из 6) лидирует Максим Аблавацкий. На одно очко (5) отстают Артем Жук и Светлана Гарифуллина. Четвертое-пятое место делят Алиса Шаститко и Дарья Маркова - по 4.5 очка.

Фамилии сильнейших юных шахматистов станут известны после завершения трех последних туров.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск