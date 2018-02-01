ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

С 1 февраля на 2,5% проиндексированы федеральные пособия, в том числе и выплаты для семей с детьми

С учетом индексации с 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 16 759 рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое получают неработающие матери от органов социальной защиты населения, составляет 3 142 рубля по уходу за первым ребенком, по уходу за вторым и последующими детьми – 6 284 рубля.

К числу проиндексированных федеральных выплат относится и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Теперь размер выплат составляет 26 539 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет 11 374 рубля. Кроме того, данные пособия в Красноярском крае выплачиваются с учетом районного коэффициента в зависимости от территории проживания семьи.

Напомним, что с 1 января 2018 года на 3,9% были проиндексированы детские пособия, которые выплачиваются из средств краевого бюджета. В том числе краевой материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие на ребенка, ежегодное пособие на детей школьного возраста из многодетных семей и у кого родители-инвалиды.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте министерства социальной политики края.

источник: krskstate.ru