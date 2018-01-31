РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 ЯНВАРЯ

Железногорские школьники завоевали призовые места в региональном чемпионате

Железногорка Фаина Васильева завоевала звание «Grandma Europe» в международном

КОРОЛЕВА ИЗ СИБИРИ

Работники "Гортеплоэнерго" ликвидировали последствия коммунальной аварии в

3 февраля в Железногорске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

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В Железногорске передано в суд уголовное дело об ограблении средь бела дня