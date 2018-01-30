ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП

Семиклассник из 95-й школы Илья Гайбуллаев поедет в Новоуральск для участия в финальном спектакле фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома»

Такое решение приняла накануне председатель жюри финального этапа, народная артистка России Елена Яковлева, после просмотра театральных постановок городских школьников. Харизматичный темноглазый артист - участник театральной студии «Отражение» - покорил столичную звезду ролью Ромки в литературно-музыкальной композиции «Однажды играли».

- Ваш мальчик показался мне безумно органичным, - объяснила свое решение журналистам Елена Яковлева. - Главное - его сейчас не испортить. А вообще выбирать самых-самых очень сложно. Особенно среди детей. До мурашек, до слез прям.

Советник Управления по работе с регионами ГК «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова рассказала, что на муниципальный тур театрального фестиваля было подано 74 заявки из городов присутствия Росатома. По итогам работы жюри отберут всего 6, а в начале марта в Новоуральске поставят заключительный спектакль. Изначально вместе с Еленой Яковлевой в нем должны были играть 36 школьников, но благодаря Илье из Железногорска юных актеров стало уже 37.

- В постановке будут задействованы самые одаренные дети нашей страны, - сказала Наталья Шурочкова. - Поэтому мы не можем сделать просто хорошо, мы обязаны дать максимальное качество.

Наталья Шурочкова и Елена Яковлева отсмотрят спектакли участников проекта из Зеленогорска. Как и железногорцы, наши сибирские соседи не только получат экспертную оценку, но и станут участниками мастер-класса народной артистки, сообщает сайт ГиГ.

фото Анастасии Маркович