НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Железногорская полиция раскрыта кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение

В дежурную часть обратилась хозяйка частной фирмы с заявлением, что некто неизвестный проник в офис, когда там никого не было, и похитил ноутбук.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что этот нехороший человек в помещение проник, повредив входную дверь. Полицейскими были опрошены возможные свидетели, изъяты вещественные доказательства.

Сотрудниками Отдела уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан.

В отношении 39-летнего дяди возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Если по максимуму, то ему светит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск