КОШКИНА РАДОСТЬ

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25.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 61 | Автор: Галина Процкая

Виверровой кошке в Железногорском зоосаде вернули радость жизни

Эту трогательную историю мы узнали случайно, приехав в парк спросить, как наши животные переносят сорокаградусные морозы.

В первые дни нового года от старости умер виверровый кот Леопольд. Долгожителю было 14 лет, а 12 из них он прожил в одном вольере со своей подругой, как с матерью, с виверровой кошкой Алсу. Об этой паре сотрудники вспоминают с большой теплотой.

ИРИНА РУКОСУЕВА, директор зоосада:

Их взаимоотношения были очень трогательными, Леопольд болел, она за ним ухаживала, вылизывала, приглашала его покушать, не прикасалась без него к еде, отдавала самые лучшие кусочки, которые ему нравились!

А когда Леопольда не стало, Алсу впала в настоящую депрессию. Отказалась от еды, воды… буквально потеряла смысл жизни, а с ним теряла и силы: отказывалась от еды, лежала на одном месте.

У ветврачей и зоотехников не было вариантов: нужно было срочно спасать животное. Купить котенка виверрового кота-рыболова, занесенного в Красную книгу, быстро невозможно, кроме того, эти звери довольно дорогие – от 300 тысяч рублей. Но и терять кошку не хотелось.

ИРИНА РУКОСУЕВА, директор зоосада:

Мы подселили к ней обыкновенную домашнюю кошку, и наша Алсу преобразилась! Как будто нашла смысл в жизни! Они сейчас вместе в вольере, начинают дружить, вместе кушают. Пока не часто они находятся вместе, все-таки дружеские отношения в процессе нарастания. Но, тем не менее, у нас есть сейчас такой вольер, где виверровая кошка Алсу живет с обыкновенной домашней кошечкой.

Вместе кошки живут еще лишь несколько дней, но сотрудники уже говорят о хорошем самочувствии Алсу. Понаблюдать за необычной кошачьей парой можно будет в зимнем помещении зоосада, как только в городе потеплеет.

Автор публикации корреспондент "Новости. Время местное" Мария Калинина



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