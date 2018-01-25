КОШКИНА РАДОСТЬ
Виверровой кошке в Железногорском зоосаде вернули радость жизни
Эту трогательную историю мы узнали случайно, приехав в парк спросить, как наши животные переносят сорокаградусные морозы.
В первые дни нового года от старости умер виверровый кот Леопольд. Долгожителю было 14 лет, а 12 из них он прожил в одном вольере со своей подругой, как с матерью, с виверровой кошкой Алсу. Об этой паре сотрудники вспоминают с большой теплотой.
ИРИНА РУКОСУЕВА, директор зоосада:
А когда Леопольда не стало, Алсу впала в настоящую депрессию. Отказалась от еды, воды… буквально потеряла смысл жизни, а с ним теряла и силы: отказывалась от еды, лежала на одном месте.
У ветврачей и зоотехников не было вариантов: нужно было срочно спасать животное. Купить котенка виверрового кота-рыболова, занесенного в Красную книгу, быстро невозможно, кроме того, эти звери довольно дорогие – от 300 тысяч рублей. Но и терять кошку не хотелось.
ИРИНА РУКОСУЕВА, директор зоосада:
Вместе кошки живут еще лишь несколько дней, но сотрудники уже говорят о хорошем самочувствии Алсу. Понаблюдать за необычной кошачьей парой можно будет в зимнем помещении зоосада, как только в городе потеплеет.
Автор публикации корреспондент "Новости. Время местное" Мария Калинина