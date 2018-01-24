Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
САЛОН "ВАЛЕНТИНА" НА СВЕЖЕМ ТВ

САЛОН "ВАЛЕНТИНА" НА СВЕЖЕМ ТВ
24.01.18 | Главные темы / Cобытия
В программе "Открытая карта" - модный железногорский бутик "Валентина"
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ
24.01.18 | Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
24.01.18 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске серийные поджигатели садовых домиков предстанут перед судом
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!
24.01.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорский клуб «Силачи» по ул.Ленина, 47 открылся после капитального
УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
24.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается эвакуация бесхозяйных и брошенных транспортных

САЛОН "ВАЛЕНТИНА" НА СВЕЖЕМ ТВ

24.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

В очередном выпуске программы "Торговая карта" - модный железногорский бутик "Валентина" с богатой историей и большим ассортиментом товаров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
"FRESH" НА СВЕЖЕМ ТВ

"FRESH" НА СВЕЖЕМ ТВ
17 января 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В очередном выпуске программы "Торговая карта" - студия спорта, фитнеса и танца "FRESH"
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
29 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
1 февраля в «Открытой студии» - директор городского Музейно-выставочного центра Валентина Попова
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
15 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ -  директор Музейно-выставочного центра ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
21 апреля 2010 | Раздел: Культура
••• 24 апреля в Центре Досуга впервые в Железногорске городе пройдет фестиваль моды "Шоколаt" - модные тенденции "Весна-лето-2010"!

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (90)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".