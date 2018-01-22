ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ
22.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
Утверждена стоимость путевки в детские загородные лагеря "Горный", Орбита", "Взлет"
Согласно Постановлению администрации ЗАТО в летнем сезоне 2018 года размер оплаты за одну путевку составит 17 827,00 руб. Также установлен размер частичной оплаты путевки родителями в сумме 5 348,10 руб.
Кроме того, лагерями взимается родительская плата в размере 1 500 руб. на организацию досуговых мероприятий. Итого родителям придется заплатить за отдых одного ребенка в летнем оздоровительном лагере 6 848,1 руб.
Бесплатные путевки будут выделяться для категорий социально незащищенных семей. Порядок предоставления бесплатных путевок и путевок с частичной оплатой будет утверждаться соответствующим постановлением администрации города.
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18 января 2010 | Раздел: Cобытия••• Возможно, этим летом родителям придется дороже платить за путевки для своих детей в летние оздоровительные лагеря. Изменится и порядок распределения путевок.
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