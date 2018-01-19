ВОРОВАТАЯ НЕЗНАКОМКА

Сотрудниками железногорской полиции возбуждено уголовное дело в отношении 28 –летней женщины, которая подозревается в краже

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что из его автомобиля похищен сотовый телефон стоимостью около 19 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что заявитель подвозил незнакомую женщину. После того, как она вышла из салона машины, водитель обнаружил пропажу телефона и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражами порядка была установлена причастность к совершению кражи 28 летней женщины. Подозреваемая была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В итоге, "прекрасной, но вороватой незнакомке" грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее дама уже была судима за аналогичные преступления. В ее отношении, в соответствии со статьей 91 УПК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск