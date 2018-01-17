СКАЖИ БОЛЕЗНЯМ НЕТ!

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Красноярский край приблизился к порогу эпидемии ОРВИ и гриппа

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за неделю в краевом центре вирусные заболевания подхватили 4308 человек. Показатель заболеваемости составил 40,3 на 10 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога. Лабораторный мониторинг показал, что большинство болели острыми респираторными вирусными инфекциями, а вируса гриппа почти не фиксировалось.

Всего в Красноярском крае с 8 января заболело гриппом и ОРВИ больше 8,2 тыс человек. В целом по краю до эпидемического порога еще далеко — показатель заболеваемости на 27,1 % ниже критического. Пока нет повода для того, чтобы закрывать детские сады из-за большого количества заболевших.

Сотрудники Роспотребнадзора пояснили, что в Красноярском крае прививки от гриппа поставили 1,145 млн человек. Это 42,3 % от населения края.

Для того, чтобы уменьшить риск заболеть вирусными инфекциями, сотрудники Роспотребнадзора советуют:

Чаще мыть руки и дезинфицировать столы, дверные ручки и прочие поверхности, с которыми часто соприкасаются люди;

Не контактировать с больными людьми. В помещениях с большим количеством людей лучше использовать медицинскую маску;

Соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон и физическую активность. Обязательно употреблять в пищу продукты, богатые белками, минеральными веществами, фитонцидами (лук, чеснок), витаминами, в том числе витамином С (черная смородина, лимон, шиповник, цитрусовые и др.).