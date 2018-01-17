НАРОДНОЕ ВЕЧЕ

Накануне в администрации состоялось заседание Общественного Совета по ЖКХ при Главе ЗАТО г. Железногорск

В рамках повестки были рассмотрены два вопроса: о проведении отбора общественных территорий для благоустройства в 2018 году и перерасчёт за горячую воду за 2016 год.



Участие в заседании Совета приняли активные жители Железногорска, представители Советов домов и общественных организаций.



О проведении голосования по отбору общественного пространства для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» сообщил Глава администрации Сергей Пешков. Он напомнил, что отбор пройдёт в два этапа: с 11 января по 9 февраля и 18 марта. Первый этап голосования проходит на сайте городской администрации.



На вопросы по перерасчёту за горячую воду на все интересующие вопросы ответили директор МП «Гортеплоэнерго» Владимир Кулинич и руководитель управляющей компании ГЖКУ Александр Харкевич.



Обсуждение вопроса по доначислениям за коммунальные ресурсы за 2016 год продолжится сегодня на собрании председателей Советов многоквартирных домов. С информацией о перерасчетах выступят заместитель директора МП ГЖКУ Наталья Щедринова и начальник отдела назначения мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения Надежда Аржанникова. Собрание состоится 17 января в 18.00 в большом зале Администрации ЗАТО г. Железногорск, сообщает муниципальный портал.