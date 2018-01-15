ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК

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15.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

Первокурсник Сибирской пожарно-спасательной академии Евгений Илюшин спас бабушку при пожаре 
О мужественном поступке 18-летнего юноши в МЧС узнали случайно. Накануне Нового года он приехал на каникулы к родителям в село Зырянское Томской области. 28 декабря, проезжая по родному селу, Евгений заметил, что из-под крыши частного дома вырывается огонь.

Вызвав пожарную охрану, юноша перепрыгнул через ворота, открыл незапертую дверь и вошел в дом. На кровати лежала 85-летняя женщина. Она объяснила парню, что не может ходить и проживает одна.

Огонь набирал силу, а дым начал заполнять комнаты. Бабушку нужно было срочно выносить из горящего дома. Евгений вышел в коридор, чтобы взять ее верхнюю одежду, но в этот момент выбило пробки. Благо, с собой у Евгения был фонарик. Подсвечивая им комнату, спасатель помог женщине одеться, завернул ее в одеяло, накрыл сверху еще одним и понес к входной двери. На выходе их уже встретили прибывшие на место пожарные, которым Евгений передал спасенную односельчанку, а затем уехал. 

Найти спасителя бабушки удалось далеко не сразу, поскольку о своем поступке Евгений никому не рассказывал. «Я ведь будущий спасатель - сделал то, что обязан был сделать. Зачем об этом кому-то хвастаться», - так он объяснил этот факт, когда имя героя все-таки стало известно.

«После новогодних праздников Евгений Илюшин вернулся в Железногорск, чтобы продолжить обучение. Об отважном поступке своего воспитанника уже знает руководство Сибирской пожарно-спасательной академии. Совершенные курсантами подвиги незамеченными не остаются», - отметили в ГУ МЧС по Томской области.

Фото ГУ МЧС по Томской области



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