ОБСЛЕДОВАНИЕ УРЕЗАЛИ

В Красноярском крае началась диспансеризация по новым правилам

Пройти диспансеризацию в 2018-м смогут жители Красноярского края, которым в этом году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 и 99 лет.

На первом этапе пациенты сдадут анализы и проконсультируются у терапевта. Если врачи найдут отклонения от нормы, человека направят на дополнительное обследование.

В краевом министерстве здравоохранения напомнили, в этом году красноярцев ждет меньше исследований при диспансеризации.

«Обязательными остаются флюорография органов грудной клетки, электрокардиография для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет, определение общего холестерина и глюкозы в крови. Другие исследования, такие как общий анализ крови, анализ мочи, исключены из первого этапа диспансеризации», — пояснили в пресс-службе министерства.

Женщинам 39-49 лет предложат пройти маммографию, а мужчинам 45-51 года предстоит пройти ПСА-тест (исследования на рак простаты). Для людей старше 60 лет к этому списку добавится измерение внутриглазного давления.

«На втором этапе, при необходимости, будет проводиться сканирование сосудов шеи. Для людей старшего возраста предусмотрены спирометрия, консультация врача-невролога, офтальмолога, хирурга», — отметили в пресс-службе.

По состоянию на конец ноября 2017 года диспансеризацию в Красноярском крае прошли около 300 тысяч человек. По плану ее должны были пройти 470 тысяч. По итогам обследований лишь 27,9 % пациентов оказались полностью здоровы. Большинство же — 53,1 % от числа прошедших обследование — имеют хронические заболевания, информирует Newslab.ru.