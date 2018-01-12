РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 ЯНВАРЯ

Инвалиды по зрению, проживающие в Железногорске, поставили «неуд» оповещателям

В Красноярском крае началась диспансеризация по новым правилам

Решение о перерасчете за тепловую энергию в Железногорске приостановлено

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