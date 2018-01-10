СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения

Администрация ЗАТО Железногорск в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» уведомляет о проведении ежегодной актуализации "Схемы теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года» по состоянию на 2019 год".

Сбор предложений по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск осуществляется в отношении данных, предусмотренных п.22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта 2018 года по адресу: 6629713, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда,21 Администрация ЗАТО г.Железногорск каб.320, 416 и на электронные адреса: latushkin@adm.k26.ru; sinkina@adm.k26.ru.

Источник: admk26.ru