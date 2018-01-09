Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЯНВАРСКИЙ ШОК

ЯНВАРСКИЙ ШОК
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Перерасчет услуг за отопление в Железногорске привлек внимание краевых СМИ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"

ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
На телеканале "ЕНИСЕЙ" поменялось время выхода информационной программы
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА "СВЕЖЕМ ТВ"
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
Телепрограмма о товарах и услугах в Железногорске. Шугаринг от мастера Алисы
УБОРОЧНАЯ СТРАДА

УБОРОЧНАЯ СТРАДА
09.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске ведутся работы по расчистке проезжей части дорог и тротуаров от
ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!
09.01.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская «Смена» заняла первое место на домашнем первенстве Красноярского

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

09.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Железногорская «Смена» заняла первое место на домашнем первенстве Красноярского края по футзалу среди юниоров


Успех хозяевам обеспечили футзалисты Лесосибирска, которые в последние дни сенсационно обыграли прямых конкурентов железногорцев в борьбе за высший титул - команды Красноярска и Канска. Набрав шесть очков, северяне поднялись из подвала на пьедестал. А для подопечных Антона Аверина и Равиля Насретдинова заключительный матч с красноярской «Автобаварией» утратил турнирное значение.

В финальной игре к середине второго тайма железногорцы проигрывали - 1:4. Однако за 34 секунды до финального свистка «Смена» вышла вперед. Оставшегося времени красноярцам хватило, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу на последней секунде. Счёт 5:6 в пользу гостей из краевого центра.
Таким образом в четырех матчах первенства железногорцы дважды праздновали успех, в одном разошлись миром и напоследок уступили, в итоге набрав семь очков. Первое от четвертого места отделил лишь один балл.
1. Смена (Железногорск) - 7 очков
2. ДЮСШ №1 (Лесосибирск) - 6
3. ДЮСШ (Канск) - 6
4. Автобавария (Красноярск) - 6
5. ЦИВС (Ачинск) - 4
Финал первенства Сибирского федерального округа пройдет в Ачинске с 29 января по 2 февраля. Красноярский край на турнире представят «Смена» (Железногорск) и ДЮСШ №1 (Лесосибирск).


автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПУТЕВКА В ФИНАЛ

ПУТЕВКА В ФИНАЛ
22 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская «Смена» выиграла путевку в финал
НА СМЕНУ МАСТЕРАМ

НА СМЕНУ МАСТЕРАМ
15 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорская команда «Смена» стала серебряным призером Первенства Сибири по мини-футболу
ПЯТЬ ПОБЕД У НАШЕЙ "СМЕНЫ"!

ПЯТЬ ПОБЕД У НАШЕЙ "СМЕНЫ"!
5 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Команда ДЮСШ «Смена» одержала победу в первенстве Красноярского края сезона 2015 года
Спорт-блиц

Спорт-блиц
23 января 2009 | Раздел: Спорт
В Железногорске прошло первенство Красноярского края по мини-футболу среди юношей 1992-93 г.р. В соревнованиях, которые проходили по круговой системе, приняли участие семь команд.


КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: УБОРОЧНАЯ СТРАДА
Kellen, в новости: АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Горожанин, в новости: СЛОВО ПАСТЫРЯ
Гость, в новости: РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙ
Гость, в новости: СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ
Гость, в новости: ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ
марина ив, в новости: НОВОГОДНИЙ КОНТРОЛЬ
админ, в новости: К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Гость, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Гость, в новости: СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" СПОРТ СИЛЬНЫХ СНЕГ ПОД КОНТРОЛЕМ ПЬЯНАЯ НОВОСТЬ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".