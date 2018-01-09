ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!

Железногорская «Смена» заняла первое место на домашнем первенстве Красноярского края по футзалу среди юниоров



Успех хозяевам обеспечили футзалисты Лесосибирска, которые в последние дни сенсационно обыграли прямых конкурентов железногорцев в борьбе за высший титул - команды Красноярска и Канска. Набрав шесть очков, северяне поднялись из подвала на пьедестал. А для подопечных Антона Аверина и Равиля Насретдинова заключительный матч с красноярской «Автобаварией» утратил турнирное значение.

В финальной игре к середине второго тайма железногорцы проигрывали - 1:4. Однако за 34 секунды до финального свистка «Смена» вышла вперед. Оставшегося времени красноярцам хватило, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу на последней секунде. Счёт 5:6 в пользу гостей из краевого центра.

Таким образом в четырех матчах первенства железногорцы дважды праздновали успех, в одном разошлись миром и напоследок уступили, в итоге набрав семь очков. Первое от четвертого места отделил лишь один балл.

1. Смена (Железногорск) - 7 очков

2. ДЮСШ №1 (Лесосибирск) - 6

3. ДЮСШ (Канск) - 6

4. Автобавария (Красноярск) - 6

5. ЦИВС (Ачинск) - 4

Финал первенства Сибирского федерального округа пройдет в Ачинске с 29 января по 2 февраля. Красноярский край на турнире представят «Смена» (Железногорск) и ДЮСШ №1 (Лесосибирск).





автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск